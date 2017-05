Nereto, Italien (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat Argoserv SRL übernommen, das in Italien ansässige Medienunternehmen hinter www.CercoCamion.com. Die Website, die Käufer und Verkäufer in der kommerziellen Lkw-Branche des Landes in Kontakt bringt, wird Teil des umfangreichen internationalen Portfolios an Publikationen und Websites von Sandhills für die lokalen und globalen Märkte für die Branchen Bauwesen, Landwirtschaft und kommerzieller Lkw-Transport werden. Insgesamt fördert die Übernahme von Argoserv die Mission von Sandhills, Käufern und Verkäufern die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Transaktion von Geräten, Teilen und damit verbundenen Dienstleistungen effizient und kostengünstig durchzuführen.



Neben seiner Palette von Medien- und Web-Marketing-Dienstleistungen, einschließlich gehosteten Websites und SEO/SEM-Dienstleistungen, bietet Argoserv auch CercoCamion.com, eine führende Ressource für Käufer und Verkäufer auf dem italienischen kommerziellen Lkw-Markt. Die Website verfügt über detaillierte Verkaufsangebote von Händlern im Land und darüber hinaus. Käufer besuchen sie, wenn sie auf dem Markt für diese Assets sind, und nutzen detaillierte gelistete Informationen, um direkt mit Verkäufern Kontakt aufzunehmen. Mit der Übernahme vereint Sandhills die große Verbreitung und Markenwahrnehmung von Truck Paper mit CercoCamion, um Käufern die von ihnen benötigte Ausstattung zu bringen und den Interessen der Verkäufer durch die Nutzung dieser wichtigen Ressourcen besser zu dienen.



Sandhills wird eine zusätzliche Druckversion von CercoCamion.com veröffentlichen, die eine umfassende, mehrkanalige Exposition liefert, die es Verkäufern ermöglicht, Käufer effektiver zu erreichen. "CercoCamion.com ist eine wichtige und bekannte Ressource für die kommerzielle Lkw-Branche in Italien", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer von Sandhills. "Unsere Absicht ist es, auf der etablierten Marke aufzubauen, und zwar durch die Stärkung der Online-Präsenz mit komplementärer Exposition in einem Medium, das sich in den Märkten auf der ganzen Welt bewährt hat - dem Druck."



Die Publikation, die bald veröffentlicht werden wird, wird sich in die branchenführenden Titel von Sandhills Publishing und Sandhills East einreihen, deren Auflage fünf Millionen Exemplare pro Monat übersteigt. Das Unternehmen wird auch einen zusätzlichen Bürostandort in der Kleinstadt Nereto errichten, die sich im östlichen Teil der italienischen Provinz Teramo befindet.



Über Sandhills East



Als ein Tochterunternehmen von Sandhills Publishing baut Sandhills East auf der jahrzehntelangen Präsenz des Unternehmens in seinen Kernbranchen auf. Sandhills Publishing beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Lincoln, Nebraska (USA). Die erste Publikation des Unternehmens, Machinery Trader, informiert seit 1978 die Baumaschinenbranche. Das Unternehmen hat sein Portfolio seither um Publikationen und Websites für folgende Bereiche erweitert: Lkw (Truck Paper), Luftfahrt (Controller, Executive Controller und Charter Hub), Technologie (Computer Power User und CyberTrend), Landmaschinen (TractorHouse), Auktionen (AuctionTime) und Maschinenverleih (RentalYard). Außerdem informiert das Unternehmen Käufer und Verkäufer in internationalen Märkten (MarketBook).



Sandhills East wurde 2011 in Manchester (Großbritannien) gegründet und unterhält mittlerweile dank seines schnellen Wachstums Niederlassungen in Peterborough und Essex (Großbritannien), Beaucamps-le-Vieux (Frankreich), Madrid (Spanien) und Senningerberg (Luxemburg). Das Unternehmen verfügt zudem über Büros in Sidney, Nebraska; Scottsdale, Arizona (USA) und Brisbane (Australien).



Über Sandhills Publishing



Sandhills Publishing ist ein Informationsdienstleister mit Sitz in Lincoln, Nebraska. Über die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen werden Informationen in Form von Fachzeitschriften und entsprechenden Websites gesammelt, verarbeitet und verbreitet. Diese Informationen verbinden Käufer und Verkäufer der Branchen Lkw, Landwirtschaft, Bauwesen, Baumaschinen, Luftfahrt und Technik. Der integrierte, branchenspezifische Ansatz für gehostete Technologien und Dienstleistungen schafft Lösungen, mit denen große und kleine Unternehmen effizient arbeiten und sicher, kostengünstig und erfolgreich wachsen können. Sandhills Publishing - we are the cloud.



