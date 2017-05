SEATTLE (dpa-AFX) - Das aktuelle Microsoft -Betriebssystem Windows 10 hat in weniger als zwei Jahren die Marke von 500 Millionen Nutzern geknackt. Das gab Konzernchef Satya Nadella am Mittwoch auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Build bekannt. Zugleich betonte er, dass sich Microsofts Strategie um eine "intelligenten Cloud" drehe, bei der Informationen nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wanderten. So wurde der Einsatz von Software zur automatischen Bilderkennung, die auf Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz hinweist, mit Hilfe eines iPhones von Apple demonstriert.

Microsoft wolle auch massiv bei der Vernetzung von Maschinen und aller möglichen Technik im sogenannten Internet der Dinge mitspielen, machte Nadella deutlich. Zu den weiteren Neuheiten für Unternehmen gehörten automatische Abschriften von Arbeitstreffen über Microsofts Bürosoftware.

Als der Manager Anfang 2014 an die Microsoft-Spitze vorrückte, richtete er den Windows-Konzern stärker auf Cloud-Dienste aus. Im vergangenen Jahr kaufte er zudem das Karriere-Netzwerk Linkedin für mehr als 20 Milliarden Dollar./so/DP/mis

ISIN US0378331005 US5949181045 US53578A1088

AXC0314 2017-05-10/18:07