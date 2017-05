PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihre Gewinne nach der jüngsten Rally am Mittwoch weitgehend gehalten. Dazu trugen neben dem leicht nachgebenden Euro auch einige positive Unternehmensmeldungen bei. Von einer Korrektur angesichts der ambitionierten Bewertung vieler Aktien könne noch keine Rede sein, hieß es. Noch suche "die ausreichend vorhandene Liquidität attraktive Renditen und vermutet diese in europäischen Aktien", sagte Börsenkenner Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem knappen Minus von 0,09 Prozent bei 3645,74 Punkten. Der CAC-40-Index in Paris stieg um 0,05 Prozent auf 5400,46 Zähler. Der FTSE 100 in London endete mit einem deutlicheren Plus von 0,59 Prozent bei 7385,24 Punkten./edh/he

