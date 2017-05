ZÜRICH (Dow Jones)--Belastet von den kräftigen Abgaben bei Index-Schwergewicht Roche hat der Aktienmarkt in der Schweiz zur Wochenmitte mit einem Minus geschlossen. In einer Phase-III-Studie des Pharmakonzerns hat sich gezeigt, dass das Präparat Tecentriq im Vergleich zu Chemotherapien das Leben von Patienten mit Blasenkrebs nicht verlängert. Roche hatte in den USA erst 2016 die beschleunigte Zulassung für diese Behandlung erhalten. Mit einem Abschlag von 1,8 Prozent waren Roche der schwächste Wert im SMI.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.090 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 41,55 (zuvor: 55,42) Millionen Aktien.

Teilnehmer sprachen zudem von einer kleinen Verschnaufpause, nachdem der SMI zuletzt zwei Handelstage in Folge auf neue Jahreshochs geklettert war. Auch stehe weiterhin vor allem die Berichtssaison im Fokus der Investoren. Am Donnerstag wird Zurich Insurance die Zahlen für das erste Quartal vor Handelsbeginn bekannt geben. Die Aktie legte im Vorfeld um 0,3 Prozent zu.

Swatch gewannen 0,2 Prozent auf 410,90 Franken. Die Analysten von CFRA haben die Aktie auf "Hold" von zuvor "Strong Sell" nach oben genommen und das Kursziel auf 415 von 280 Franken erhöht. Zur Begründung wurde auf die starke Gewinnerholung im Jahr 2017 verwiesen, was die Analysten zu einer Erhöhung der Gewinnschätzungen für dieses und das kommende Jahr veranlasst hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 11:39 ET (15:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.