Die CNH Industrial Marke für Motoren und Antriebsstränge bestätigt und vertieft die technische Zusammenarbeit mit Politecnico di Milano (Technische Universität Mailand) und deren Stiftung einschließlich einer Förderung von Forschungsaktivitäten an der Universität.



London (ots/PRNewswire) - FPT Industrial, eine Marke der CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI) und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssträngen, bestätigt den Schulterschluss zwischen Wirtschaft und akademischer Forschung. Die Marke hat die technische Zusammenarbeit mit dem Politecnico di Milano (Technische Universität Mailand) und deren Stiftung (Fondazione Politecnico di Milano) verlängert und vertieft.



Das spezielle Programm, das von FPT Industrial unterstützt wird, fördert durch Stipendien die Forschung im Bereich der Verbrennung bei Diesel- und Erdgasmotoren sowie Systemen der Abgas-Nachbehandlung. Es wird erwartet, dass das Programm bis 2019 läuft. Die Ankündigung erfolgte am 4. Mai bei einer Präsentation im Audimax der Universität. Zugegen waren Annalisa Stupenengo, Brand President von FPT Industrial, Ferruccio Resta, Rektor des Politecnico di Milano und Gianantonio Magnani, Präsident der Fondazione Politecnico di Milano und von PoliHub.



"Die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit einem Zentrum solcher technischer Exzellenz und Forschung wie dem Politecnico di Milano eröffnet die Gelegenheit, am Wissen und der Fachkenntnis teilzuhaben, die uns künftig am Markt bestehen lassen wird", sagte Annalisa Stupenengo, Brand President von FPT Industrial. "FPT Industrial, das Politecnico di Milano und seine Stiftung haben bereits viele Jahre lang eng zusammengearbeitet. Das Ziel lautet einmal mehr, dies in eine konkrete und große Chance für die Studenten der Technischen Universität umzusetzen, welche eine Ausbildungsperiode mit wirtschaftlichem Bezug durchlaufen. Ebenso für FPT Industrial, das sein fortlaufendes Engagement bei der Unterstützung der Forschung bekräftigt."



"Die Stärkung der Verbindung mit der Organisation großer Unternehmen war stets eines der Ziele des Politecnico di Milano", kommentierte Ferruccio Resta, Rektor des Politecnico di Milano. "Eine herausragende technische Hochschule wie unsere ist der ideale Ort zur Entwicklung von Synergien. Es werden akademische und unternehmerische Talente entwickelt. Partnerschaften wie die mit FPT Industrial haben zudem wichtige Auswirkungen auf die Innovation in einem strategischen Bereich unseres Landes wie Industriemotoren."



"Die Fondazione Politecnico di Milano hat seit fast 15 Jahren an der Vertiefung der Beziehungen zwischen Universität und Wirtschaft gearbeitet", sagte Gianantonio Magnani, Präsident der Fondazione Politecnico di Milano und von PoliHub, dem Inkubator des Politecnico di Milano. "Die Zusammenarbeit mit FPT Industrial, die heute durch einen neuen Vertrag verlängert wurde, ist Zeugnis, dass eine gemeinsame Vision von Forschung und Wirtschaft der tatsächliche Motor der Innovation ist. Dieser Weg spiegelt den Bedarf des Marktes und Herausforderungen der Umwelt wieder."



Die Aktivitäten des Projektes werden von FPT Industrial koordiniert. Dies geschieht durch die Forschungs- und Entwicklungszentren in Turin (Italien) und Arbon (Schweiz) und in Zusammenarbeit mit der Belegschaft der Energieabteilung des Politecnico di Milano, speziell den Forschungsteams der ICE Group (Verbrennungsmotor) und der LCCP Group (Labor für Katalyse und Katalysatorprozesse).



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



