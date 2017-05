Peinliche Schlappe für die Brüsseler EU-Kommission: Die "Hüterin der EU-Verträge" hat mit der Ablehnung einer Bürgerinitiative gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta selbst gegen EU-Recht verstoßen.

Die EU-Kommission muss Bürgerinitiativen wie "Stop TTIP" offiziell zulassen. Die Ablehnung der Kampagne im Jahr 2014 sei rechtswidrig gewesen, urteilte das EU-Gericht in Luxemburg am Mittwoch. Wie die Richter ausführten, stellt das Engagement der Bürger keine unzulässige Einmischung in die Vorbereitung des transatlantischen Freihandelsabkommens mit den USA dar. Sie befanden im Gegenteil sogar, dass die Initiative zur rechten Zeit eine legitime demokratische Debatte auslöse.

Die EU-Kommission hatte 2014 eine Registrierung der Bürgerinitiative verweigert, die sich außer gegen TTIP auch gegen das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, Ceta, gewendet ...

