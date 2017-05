Tagesausblick für 11.5.: DAX schließt fester. Datenflut geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute bewegten sich die deutschen Aktienbarometer in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Im Fokus standen die Daten zahlreicher Unternehmen. So büßte die Aktie von HeidelbergCement deutlich ein, nachdem Preisrückgänge in wichtigen Märkten und höhere Energiekosten das Ergebnis im ersten Quartal 2017 belasteten. Bei Aixtron kam es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen. Autozulieferer wie Leoni und Schäffler konnten ebenso wie Biotechnologietitel wie Evotec und MediGene aufgrund guter Zahlen kräftige Aufschläge verbuchen.

Öl legte heute im Tagesverlauf kräftig zu. Die Wechselkurse Euro/Dollar und Euro/britisches Pfund rührten sich derweil kaum von der Stelle.

Morgen stehen die Daten von einer Reihe von Unternehmen sowie US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Investoren. Zudem sollten Trader einen Blick auf die Aktien von Covestro und Fielmann werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Aareal Bank, Deutsche Euroshop, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Drillisch, Dürr, Henkel, Lanxess, Medigene, Nordex, RTL Group, Schäffler, SAF Holland, SGL Carbon, SMA Solar, Stada Arzneimittel, Ströer Media und Vivendi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Zudem laden unter anderem adidas, BMW, Fresenius Medical Care, Leoni, ProSiebenSat.1 und Talanx zur Hauptversammlung. Fraport legt Verkehrszahlen für April vor. Die Deutsche Lufthansa meldete heute einen kräftigen Zuwachs im April und verbuchte daraufhin einen deutlichen Kursaufschlag.

Wichtige Termine

Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 13. Mai)

Deutschland - Verbraucherpreise, April.

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Mai

Charttechnische Signale

Covestro - Unterstützung bei EUR 70 in Gefahr. Risiko eines Sell-off bis EUR 65.

- Unterstützung bei EUR 70 in Gefahr. Risiko eines Sell-off bis EUR 65. Deutsche Lufthansa - starke Passagierzahlen für April beflügelt

- starke Passagierzahlen für April beflügelt Fielmann - Bodenbildung bei EUR 70

- Bodenbildung bei EUR 70 GEA Group - Aktien setzt auf der Unterstützung bei EUR 37 auf. Droht eine größere Konsolidierung?

- Aktien setzt auf der Unterstützung bei EUR 37 auf. Droht eine größere Konsolidierung?







Zahlreiche Titel wie Allianz , HeidelbergCement und Münchener Rück. bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.780/12.820/13.050/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.590/12.630/12.680 Punkte

Das Duell der Bullen und Bären ging heute in die nächste Runde. Nach einem schwachen Auftakt übernahmen die Bullen beim DAX® wieder das Kommando und schoben den Index an das gestrige Hoch von 12.780 Punkten. Dann war jedoch wieder Schluss mit der Aufwärtsbewegung. Zwischen 12.780 und 12.820 Punkten formiert sich damit eine hartnäckige Widerstandszone. Solange sie nicht überschritten ist, droht eine Konsolidierung bis 12.630/12.680 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2017 - 10.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.05.2012 - 10.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 54,08 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 93,83 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2017; 17:34 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,95 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 19,44 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2017; 17:34 Uhr

