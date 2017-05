Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel gegangen. Während die Indizes am deutschen Aktienmarkt in einer vergleichsweise engen Spanne handelten, verursachten die Quartalszahlen teils heftige Kursausschläge in den Einzelwerten. Dabei stand vor allem die zweite Reihe im Fokus. Der Höhepunkt der Berichtssaison findet am morgigen Donnerstag statt. Der DAX schloss 8 Punkte höher bei 12.757 Punkten. Sowohl die Renditen bei den Anleihen wie auch der Euro gegenüber dem Dollar standen leicht unter Druck.

Automobilzulieferer liefern kein einheitliches Bild

Im Fokus der Börse steht momentan die Automobilbranche. Sie steht vor einem großen Umbruch. Dass die E-Mobility kommt, ist sicher - die Frage ist allenfalls wann. Von daher wird genau auf die Geschäftsentwicklung der großen Automobilhersteller wie auch der Zulieferer geschaut. Nach Zahlen am Vortag gab es negative Analystenkommentare für Elringklinger, die Aktie schloss 5,7 Prozent leichter. Bertrandt überraschte mit einer Umsatzwarnung, auch der Gewinn wird darunter leiden, die Aktie schloss 13,6 Prozent im Minus. Leoni überzeugte dagegen, der Bordnetz-Spezialist hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für die Aktie ging es um 8,6 Prozent nach oben.

Heidelbergcement leidet mit der Branche

Nach Einschätzung von Davy ist das Ergebnis von Heidelbergcement im ersten Quartal angesichts der Zahlen der Wettbewerber ziemlich vorhersehbar gewesen. Schwierige Endmärkte, besonders in der Region Asien-Pazifik, führten zu einem starken Margenrückgang. Für die Aktie ging es in Folge um 1,2 Prozent nach unten. Der Kurs des Biotech-Unternehmens Evotec rückte dagegen nach überzeugenden Zahlen um 8,5 Prozent vor. In dem Immobilienunternehmen WCM wird schon seit längerer Zeit ein Übernahmekandidat gesehen. Nun flammten neue Spekulationen auf, die Aktie schloss 9 Prozent im Plus. Der Medienkonzern Axel Springer (plus 0,5 Prozent) profitierte im ersten Quartal 2017 von einem starken Wachstum seiner digitalen Medien.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,1 (Vortag: 113,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,58 (Vortag: 3,45) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, acht -verlierer und drei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.757,46 +0,07% +11,12% DAX-Future 12.765,50 -0,05% +11,54% XDAX 12.755,92 +0,11% +11,43% MDAX 25.132,24 -0,22% +13,26% TecDAX 2.155,16 +0,32% +18,96% SDAX 10.910,61 +0,06% +14,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,57 18 ===

