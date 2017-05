FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne zum Großteil wieder abgegeben. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future lag am frühen Abend bei 160,53 Punkten und mit plus 0,08 Prozent nur noch leicht über dem Niveau vom Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,42 Prozent.

Die Kurse hätten sich stabilisiert, nachdem sie zuletzt unter Druck geraten waren, sagten Händler. So würden Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten die Anleihen stützen. Robuste Daten zur Industrieproduktion in Frankreich und Italien spielten am Markt kaum eine Rolle.

Auch Aussagen des EZB-Präsidenten gaben keine klaren Impulse. Mario Draghi hatte einmal mehr betont, dass er derzeit noch keinen Anlass für einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sieht. Er verwies dabei auf eine nach wie vor nicht ausreichende Entwicklung der Inflation und der Löhne. Es sei noch zu früh, um einen Erfolg zu vermelden, sagte Draghi./tos/mis

ISIN DE0009652644

AXC0319 2017-05-10/18:30