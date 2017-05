DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.645,74 -0,09% +10,80% Stoxx50 3.263,76 +0,19% +8,41% DAX 12.757,46 +0,07% +11,12% FTSE 7.385,24 +0,59% +3,39% CAC 5.400,46 +0,05% +11,07% DJIA 20.958,73 -0,08% +6,05% S&P-500 2.398,29 +0,06% +7,12% Nasdaq-Comp. 6.117,38 -0,05% +13,64% Nasdaq-100 5.674,81 -0,06% +16,68% Nikkei-225 19.900,09 +0,29% +4,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,52 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,86 46,27 +3,4% 1,59 -15,7% Brent/ICE 50,41 48,73 +3,4% 1,68 -14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,65 1.221,35 +0,0% +0,30 +6,1% Silber (Spot) 16,25 16,19 +0,3% +0,06 +2,0% Platin (Spot) 912,30 905,00 +0,8% +7,30 +1,0% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -0,7%

FINANZMARKT USA

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienkurse an der Wall Street zur Wochenmitte. Auf dem Dow-Jones-Index lastet das kräftige Minus der Disney-Aktie, die um 2,4 Prozent zurückfällt. Der Unterhaltungskonzern übertraf zwar mit dem Gewinn in seinem zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Gestützt wird das Sentiment dagegen von den deutlichen Aufschlägen bei den Energiewerten, die von den steigenden Ölpreisen angetrieben werden. Der Sektor verzeichnet mit einem Plus von 1,5 Prozent bislang den deutlichsten Tagesgewinn seit zwei Monaten. Angetrieben werden die Ölpreise von einem neuerlichen Rückgang der offiziellen US-Lagerdaten. Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte hat nach Meinung von Beobachtern die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump. Die Personalie macht sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt. Zum Euro hat der Greenback jedoch schon wieder Boden gutgemacht. Der Goldpreis kann anfängliche Gewinne nicht behaupten und tritt aktuell auf der Stelle. Am Rentenmarkt legen die Kurse ebenfalls zu. Im Gegenzug sinkt die Rendite zehnjähriger Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,39 Prozent. Ausgesprochen positiv werden an der Börse die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie steigt um 15 Prozent. Für Electronic Arts geht es um gut 14 Prozent aufwärts, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat. Coty verteuern sich um 13,3 Prozent, obwohl CEO Camillo Pane einen eher pessimistischen Ausblick für die Sparte Beauty gegeben hat. Yelp brechen dagegen um 16 Prozent ein, nachdem das Bewertungsportal bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr ausgegeben hat. Gewinnmitnahmen drücken die Apple-Aktie um 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kleine Verluste verzeichneten die europäischen Börsen am Mittwoch. Beobachter sprachen von einer Konsolidierung. Die Anleger seien damit ausgelastet, die Fülle an Quartalszahlen zu interpretieren. Von Konjunkturseite und auch den Rohstoffmärkten kamen keine Impulse. Zu den Zahlen von Heidelcement hieß es: "Die Umsatzentwicklung ist zwar in Ordnung, das bereinigte EBITDA liegt aber noch einmal deutlich unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen." Die Aktie gab um 1,2 Prozent nach. Bei Brenntag (-3,9 Prozent) wurden die operativen Margen als enttäuschend bezeichnet. An der Spitze im MDAX stand Leoni mit einem Plus von 8,6 Prozent. Der Automobilzulieferer hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Weiter auf Erholungskurs befanden sich die Aktien aus dem Rohstoffsektor. Nachdem der Kupfer-Preis jüngst auf ein Viermonatstief gefallen war, stabilisierten sich die Preise dort. Nach den teils kräftigen Verluste scheine der Rohstoffsektor nun in eine Gegenbewegung übergegangen zu sein, hieß es. Der Branchenindex gewann 0,7 Prozent. Ölwerte stiegen im Schnitt um 0,9 Prozent, nachdem sich der Ölpreis erholt hatte. Der Versicherersektor trat nach Zahlen von AXA und ING mehr oder weniger auf der Stelle. Axa schlossen knapp behauptet. Der französische Versicherer ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und hat damit die Erwartungen verfehlt. Bei (+1,3 Prozent) ING wurde die Gewinnentwicklung positiv gesehen. Unter den deutschen Nebenwerten brachen Bertrandt nach einer Umsatzwarnung um 13,6 Prozent ein. Berichte über ein angebliches Übernahmeinteresse von TAG Immobilien an WCM verhalfen der WCM-Aktie zu einem Plus von 9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0873 -0,14% 1,0888 1,0883 +3,4% EUR/JPY 123,98 -0,16% 124,18 124,16 +0,8% EUR/CHF 1,0966 +0,09% 1,0956 1,0955 +2,4% EUR/GBP 0,8404 +0,10% 0,8396 1,1886 -1,4% USD/JPY 114,02 -0,04% 114,07 114,09 -2,5% GBP/USD 1,2939 -0,24% 1,2970 1,2937 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch kein klarer Trend durchgesetzt. In Südkorea hat der favorisierte Kandidat Moon Jae In die Präsidentschaftswahl am Dienstag klar gewonnen; nun wurden an der Börse in Seoul Gewinne mitgenommen. In Tokio profitierten die Kurse von der Abwertung des Yen zum Dollar. Die Verluste in Schanghai erklärten Händler mit der Furcht vor einer verschärften Regulierung des Finanzsektors. Die chinesischen Inflationsdaten setzten kaum Akzente, auch wenn sich der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank mit den Daten etwas reduzierte habe, hieß es im Handel. In Australien gaben Bankenaktien weiter nach: Commonwealth Bank of Australia verloren 0,4 Prozent, Westpac Banking und National Australia Bank gaben jeweils 0,7 Prozent nach. Die Ölpreise erholten sich indes leicht, nachdem der US-Branchenverband API von deutlich gesunkenen Lagerbeständen berichtet hatte. Mitsubishi Motors schossen in Tokio um 9,3 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Der Automobilhersteller rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn. Minebea Mitsumi kletterten um 7,3 Prozent auf ebenfalls den höchsten Stand seit 21 Monaten. Der Gewinn im abgelaufenen Fiskaljahr war um 13 Prozent gestiegen. In Australien legten BHP Billiton und Rio Tinto um 1,5 bzw. 2,1 Prozent zu. South32 sanken dagegen um 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen vor einem Verfehlen der Kohleproduktionsziele gewarnt hatte. News Corp gewannen 3,2 Prozent nach Vorlage von Umsätzen über Markterwartung. Zudem konnte der Verlust eingegrenzt werden. Sunny Optical gewannen in Hongkong 3,6 Prozent. Der Kameralinsenfertiger verwies auf überzeugende Absatzzahlen

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

SAP-Aktionäre entlasten Aufsichtsrat nur mit 50,49 Prozent

Die Kritik am Vergütungssystem des Softwarekonzerns SAP hat sich auch massiv in der Zustimmungsquote für die Entlastung des Aufsichtsrats niedergeschlagen. Nur 50,49 Prozent und damit lediglich eine knappe Mehrheit der Aktionäre votierten auf der Hauptversammlung dafür. Im Vorwege hatten Aktionärsvertreter wie Hermes und ISS wegen "unangemessen" hoher Managervergütungen insbesondere für Vorstandschef Bill McDermott angekündigt, dem Aufsichtsrat mit SAP-Gründer Hasso Plattner an der Spitze die Entlastung verweigern zu wollen. Der Vorstand wurde auf der Hauptversammlung dagegen mit 99,57 Prozent entlastet.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen VW-Chef Matthias Müller

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation gegen VW-Chef Matthias Müller, VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sowie den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Strafanzeige sei zudem gegen Porsche-Manager Philipp von Hagen gestellt worden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Zu Informationen der Wirtschaftswoche, wonach Verfahren gegen Müller, Pötsch und Winterkorn bereits eröffnet worden seien, wollte er sich nicht äußern.

Lufthansa transportiert im April 25 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat ihre Fluggastzahlen im April um ein Viertel gesteigert. Die Fluggesellschaften des Konzerns transportierten im vergangenen Monat 11,2 Millionen Fluggäste. Das waren 25,1 Prozent mehr als im April des Vorjahres, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte.

BMW baut elektrische Carsharing-Flotte in Hamburg aus

Der Autokonzern BMW wird sein Carsharing-Angebot in Hamburg in den nächsten zwei Jahren auf bis zu 550 elektrifizierte Fahrzeuge erweitern. Im Gegenzug wird die Hansestadt bis 2019 insgesamt 1.150 Ladepunkte errichten und in "relevantem Umfang" Parkplätze für Carsharing- und Elektrofahrzeuge anbieten. Das sieht eine Grundsatzvereinbarung vor, die BMW nach eigenen Angaben mit dem Hamburger Senat geschlossen hat.

Volkswagen-Chef in Frankreich gibt Posten auf

Wegen Differenzen mit der Konzernführung nimmt der Volkswagen-Chef in Frankreich seinen Hut. Jacques Rivoal und die Volkswagen-Gruppe hätten sich nach "strategischen Meinungsverschiedenheiten" darauf verständigt, getrennte Wege zu gehen, sagte ein Sprecher, ohne Einzelheiten zu nennen. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers übernehme Finanzchef Karl Sempf den Posten des Frankreich-Chefs.

Stada bündelt Vertriebsgesellschaften in Deutschland

Der Arzneimittelkonzern Stada bündelt seine Geschäftsaktivitäten in Deutschland. Die bisher vier Vertriebsgesellschaften Stadavita GmbH, Stada GmbH, cell pharm GmbH und Stadapharm GmbH werden voraussichtlich Anfang Juli in zwei Einheiten zusammengefasst, wie das Unternehmen aus Bad Vilbel mitteilte. Die beiden neuen Unternehmen firmieren unter Stada GmbH und Stadapharm GmbH.

Epigenomics grenzt operativen Verlust im ersten Quartal ein

Das Biotechnologieunternehmen Epigenomics hat im ersten Quartal aufgrund der Beendigung eines Lizenzvertrags über Testkits einen Umsatzrückgang von 5 Prozent auf 281.000 Euro verzeichnet. Den operativen Verlust (EBIT) grenzte das Unternehmen auf 2,7 (Vorjahr 4,6) Millionen Euro ein. Das bereinigte EBITDA verschlechterte sich auf minus 2,4 (minus 2,2) Millionen Euro.

Bertrandt senkt Umsatzprognose - Dividende soll konstant bleiben

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt wird pessimistischer und macht dafür "kurzfristig anspruchsvolle Rahmenbedingungen" verantwortlich. Die im SDAX notierte Gesellschaft senkt daher den Ausblick für den Umsatz 2016/17 deutlich. Demnach wird nun nur noch mit einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von bis zu 30 Millionen Euro gerechnet. Damit würde gerade einmal das untere Ende der bisherigen Prognose von 30 bis 70 Millionen Euro mehr Umsatz erreicht. Im Vorjahr hatte das Unternehmen aus Ehningen 992 Millionen Euro umgesetzt. Die operative Marge werde sich zwischen 6 und 8 (2015/16: 9,4) Prozent bewegen, hieß es weiter. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte positiv sein.

Razzia bei Toll Collect wegen Betrugsverdachts

Beim Mautbetreiber Toll Collect in Berlin hat es am Mittwoch eine Razzia wegen Betrugsverdachts gegeben. Die Staatsanwaltschaft Berlin habe durch Beamte des Landeskriminalamtes die Geschäftsräume von Toll Collect durchsuchen lassen, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit. Es bestehe "der Verdacht des Betruges gegen mehrere Verantwortliche des Unternehmens". An der Durchsuchung seien 15 Polizeibeamte und 2 Staatsanwälte beteiligt gewesen.

Weselsky als Chef der Lokführergewerkschaft GDL wiedergewählt

Claus Weselsky steht auch in den nächsten fünf Jahren an der Spitze der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Mit einer Zustimmung von 95 Prozent bestätigten die rund 200 Delegierten der Generalversammlung in Ludwigshafen den Bundesvorsitzenden in seinem Amt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch seine beiden Stellvertreter Norbert Quitter und Lutz Schreiber wurden demnach "mit großer Mehrheit" wiedergewählt.

Pilotengewerkschaft erleidet mit Grundrechtsklage Rückschlag

Im Rechtsstreit um ein Streikverbot hat die Pilotengewerkschaft Cockpit einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden wies eine Grundrechtsklage der Pilotengewerkschaft als unzulässig zurück, weil sich Cockpit "mit inhaltsgleichem Klageziel" an das Bundesverfassungsgericht gewandt hatte. Die Pilotengewerkschaft wollte erreichen, dass eine einstweilige Verfügung des Hessischen Landesarbeitsgerichts aufgehoben wird, mit der im September 2015 ein Ausstand bei der Lufthansa gestoppt worden war. Die Pilotengewerkschaft sah sich durch diese Entscheidung in ihrem Streikrecht verletzt. Mit seinem Urteil überlässt der Hessische Staatsgerichtshof die endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Streikverbots jetzt aber dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Hella platziert Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro

Der Automobilzulieferer Hella hat eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren platziert. Der Bond mit einer Laufzeit von sieben Jahren wird mit einem Kupon von 1,0 Prozent pro Jahr verzinst, wie die Hella KGaA Hueck & Co mitteilte. Die Emission stieß auf starkes Interesse, das Orderbuch war mehr als achtfach überzeichnet.

Softbank wird Technologiefonds im Kürze schließen

Die Softbank steht kurz davor, ihren rund 100 Milliarden US-Dollar schweren Investmentfonds zu schließen. Laut CEO Masayoshi Son wurden die meisten Themen geklärt. Der Manager will künftig einen Großteil seiner Zeit auf den Fonds verwenden, der in Bereiche wie künstliche Intelligenz, Gesundheit und Sicherheit investieren will.

PSA nimmt weitere Hürde zur Opel-Übernahme

Der französische Autokonzern PSA um Peugeot und Citroen hat eine wichtige Hürde bei der geplanten Übernahme von Opel genommen. Auf einer Hauptversammlung in Paris billigten die Aktionäre die Modalitäten zur Finanzierung des Kaufpreises von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Die Hauptversammlung stimmte zu, dass PSA einen Teil des Kaufpreises in Optionsscheinen auf Aktien des Autoherstellers zahlen kann. Bisher gehören Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall zu dem US-Konzern General Motors (GM). PSA will das Geschäft mit GM bis Ende des Jahres besiegeln.

General Electric legt Anleihe über 8 Milliarden Euro auf

General Electric kommt mit einem Megadeal an den Markt für Euro-Bonds. Der Konzern hat eine Anleihe über 8 Milliarden Euro aufgelegt. Das Unternehmen macht sich die inzwischen wieder lebhaftere Nachfrage nach Anleihen zunutze. Sie war vor den Wahlen in Frankreich wegen der Unsicherheit über die politische Zukunft ins Stocken geraten. Zuvor hatten bereits Unternehmen wie Kellogg Co und die spanische Repsol den Markt angezapft.

