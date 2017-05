Köln (ots) - Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) geben der "Aktuellen Stunde" (WDR Fernsehen, 18.45 - 19.30 Uhr) im Vorfeld der NRW-Landtagswahl exklusive Interviews.



Den Auftakt macht Martin Schulz am morgigen Donnerstag, 11. Mai 2017. Der SPD-Chef stellt sich den Fragen von Susanne Wieseler und Michael Dietz.



Am Freitag, 12. Mai 2017, folgt das Interview mit der Kanzlerin. Ihre Gesprächspartner sind Asli Sevindim und Michael Dietz.



Beide Interviews sind am Donnerstag jeweils während der Aufzeichnung live im Facebook-Account der "Aktuellen Stunde" zu sehen: das Gespräch mit Martin Schulz zwischen 13.45 bis 14.15 Uhr; das Interview mit Angela Merkel zwischen 18.50 und 19.05 Uhr.



Weitere Infos unter www.aktuelle-stunde.de



