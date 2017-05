Frankfurt (ots) - US-Präsident Donald Trump bearbeitet mal wieder mit dem Hammer die Demokratie seines Landes. Diesmal hat der mächtigste Mann der Welt völlig überraschend FBI-Direktor James Comey entlassen. Offiziell, weil der sein Federal Bureau of Investigation nicht angemessen führen könne, wie etwa die E-Mail-Affäre der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zeige. Trumps Begründung glaubte und glaubt kaum jemand. Denn er suspendierte ausgerechnet jenen Mann, dessen Behörde die möglichen Verbindungen des Trump-Teams zu Russland untersucht. Selbst viele Republikaner missbilligten die Entscheidung ihres Parteikollegen Trump und verteidigten ihn lediglich kleinlaut, wenn überhaupt. Alle anderen kritisierten den Milliardär zu recht lautstark. Schließlich erinnert Trump an einen Diktator, der missliebige Kritiker einfach aus dem Weg räumen lässt.



