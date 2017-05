Bonn (ots) - Eine Entscheidung gleich einem Donnerschlag: Mit sofortiger Wirkung entlässt US-Präsident Donald Trump FBI-Chef James Comey. Die offizielle Begründung: Comey könne die Behörde nicht mehr effektiv leiten. Inoffiziell heißt es aber, selbst bei einigen republikanischen Abgeordneten, die Ermittlungen des FBI seien ausschlaggebend: Die Geheimdienstbehörde untersucht die Russlandverbindungen von Trumps Wahlkampfteams. Wie viel Einfluss hat Russland auf die Präsidentschaftswahl genommen? Allerdings liegen die Untersuchungen dazu derzeit brach, blockiert durch einen Streit zwischen Demokraten und Republikanern.



Was weiß Donald Trump? Wie gefährlich können ihm die Ermittlungen des FBI werden? Wie wirkt sich Trumps Führungsstil auf die amerikanische Demokratie aus?



Alexander Kähler diskutiert in der phoenix Runde unter anderem mit:



- Josef Braml, DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - Erik Kirschbaum, Reuters



