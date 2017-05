Die Veröffentlichung war am Montag: "Medigene: Kampf um die Unterstützung bringt neue Trading-Chance! Im Text stand u.a.: "Am 03. und 04. Mai wurde bereits die Unterstützung bei 11,00 Euro getestet und am 05. Mai ging es sogar darunter. Einen Ausrutscher bis 10,40 Euro konnte man bereits am 22. März einmal beobachten und darunter hatten wir ein Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...