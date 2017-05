London (ots/PRNewswire) -



Afrikanische Versorgungsunternehmen werden auf dem Africa Energy Forum in Dänemark diesen Juni stark vertreten sein, wenn CEOs aus Kenia, Äthiopien, Marokko, Mosambik, Ghana, SAPP, WAPP, APUA, Simbabwe, Namibia und Tunesien die Leitung der zielgerichteten Ländersitzungen übernehmen und die einzigartigen Umgebungen für Energieinvestitionen sowie Kapazitätenaufbau auf dem gesamten Kontinent erkunden.



Zwölf afrikanische Energie- und Infrastrukturminister sowie der dänische Minister für Entwicklungszusammenarbeit werden auf dem Forum ebenfalls Teilnehmer treffen, die sich vom 7. bis 9. Juni in Kopenhagen einfinden, um mit den weltweit produktivsten Investoren und internationalen Partnern Energie-Incentives und -Projekte zu besprechen.



Die Minister und Regierungsbeamte werden sich im Rahmen der Eröffnung der Konferenz und Ausstellung am Abend des 6. Juni erstmals an das Publikum wenden, die Delegierte im Anschluss an eine Networking-Stadtrundfahrt in Kopenhagen besuchen - die Stadt, die sich mit der höchsten Energieeffizienz der Welt rühmt und sich auf eine Vielzahl von Technologien und Partnern stützt.



Entwicklungsfinanzierungsinstitute der nordischen Region und anderen Teilen der Welt haben ebenfalls ihre Unterstützung des Forums bestätigt und einen vereinten Fokus auf Afrika als Bestimmungsort für langfristige Projektinvestitionen im Verlauf der nächsten Jahre demonstriert.



Gunilla Nilsson, Senior Investment Manager des schwedischen Entwicklungsfinanzierungsinstituts Swedfund, kommentierte ihre Unterstützung des Forums mit den Worten: "Zugriff auf nachhaltige Energie ist eine der treibenden Kräfte für Entwicklung. Daher setzt sich Swedfund dafür ein, weiterhin einen Beitrag zum Ausbau sauberer Energie in unseren Einsatzländern zu leisten."



Mark Davis, Vizepräsident für saubere Energie bei Norfund, kommentierte: "Es werden beachtliche Investitionen benötigt, um der steigenden Nachfrage nach Elektrizität in Subsahara-Afrika und in anderen Entwicklungsländern nachzukommen. Norfund kommt dem nach, indem wir dort in Stromerzeugung investieren, wo ein hoher Kapitalbedarf besteht."



Helena Teppana, Associate Director von Finnfund, erklärte: "Energie spielt in der Entwicklung afrikanischer Länder eine große Rolle. Sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Lösungen können großartige Möglichkeiten schaffen und sich auf alle Gesellschaftsebenen auswirken - und zwar von Klimaschutz bis zu individuellen Familien, die nun im Alltag Zugriff auf Strom haben. Als einflussnehmender Investor sind wir fest davon überzeugt, dass die Investition in nachhaltige Energie sowohl eine gute finanzielle Investition sowie auch einen Grundstein für Entwicklung darstellt."



Simon Gosling, Managing Director bei EnergyNet, das Unternehmen hinter dem Africa Energy Forum, fasste die bisherige Unterstützung zusammen: "Der globale Schwall an Engagement, Bereitwilligkeit und Kooperation für die Investition in Afrikas Stromsektor hat durch das Forum, das in Kopenhagen und der nordischen Region ausgerichtet wird, an Größenordnung gewonnen. So wird die Tatsache betont, dass Afrika nicht nur weiterhin die weltweit beste Investitionsmöglichkeit und Grund Nummer eins für internationale Unternehmen bleibt, in den folgenden 20 und mehr Jahren einen Blick auf ihren Endgewinn zu werfen, sondern auch der weltweit wichtigste Partner für zunehmende globale Sicherheit. Die Tatsache, dass so viele der Entscheidungsträger aus ganz Afrika nächsten Monat bei uns sein werden, betont weiterhin ihr Engagement dafür, diesen Partnerschaften zum Erfolg zu verhelfen."



EnergyNet arrangiert Investitionsforen, Investitionsmeetings und Konferenzen mit Fokus auf die Strom- und Industriesektoren in Schwellenmärkten, einschließlich konventioneller sowie nachhaltiger Energie.



