Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer beschäftigt sich mit dem Thema Absicherungen gegen Kursverluste.

Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Aufwärtstrend an den Börsen ist aktuell sehr dynamisch und stabil, Mittlerweile hat der Dax seine zweiwöchige Rally auf ein Plus von sechs Prozent ausgebaut. Und solange sich wie derzeit viele Anleger mit Optionen und anderen gehebelten Produkten gegen mögliche Kursrückschläge absichern, ist das Potenzial eines Ausverkaufs an den Aktienmärkten auch nur gering. In solchen Fällen gilt dann die alte Börsenweisheit: Abgesicherte Märkte sind nicht nur immun gegen Kursrückschläge; ihn ihnen steckt auch die Kraft für einen weiteren Anstieg.

Alexander Kovalenko, ...

