Auf Südkoreas neuen Präsidenten Moon Jae-in warten nicht nur diplomatische Hürden. Sein Land braucht ein neues Geschäftsmodell. Der Präsident weiß, dass er liefern muss und krempelt die Ärmel hoch. Ein Kommentar.

Der Siegestaumel von Südkoreas neuem Präsidentin Moon Jae-in fiel nüchtern aus. Statt einem großen Auftritt vor Menschenmassen beschränkte er sich am Tag nach seinem Wahlsieg darauf, aus dem Schiebedach einer schwarzen Stretchlimousine Wählern zuzuwinken, die am Straßenrand Spalier standen. Denn sofort nachdem die Wahlkommission am Mittwochmorgen um 8:09 Uhr seinen Wahlsieg amtlich gemacht hatte, ersetzte Moon Interimspräsident Hwang Kyo-ahn, der seit der Amtsenthebung der Vorgängerin Park Geun-hye kommissarisch die Regierungsgeschäfte geführt hatte. Und Moon krempelte demonstrativ die Ärmel hoch.

Die größte mediale Aufmerksamkeit erheischte dabei seine Nordkorea-Politik. Konservative hatten gewarnt, dass er mit einer Neuauflage einer kommunistenfreundlichen "Sonnenscheinpolitik" seiner liberalen Vorgänger die Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump gefährden könnte. Doch Moon meisterte die erste diplomatische Hürde pragmatisch. Bei seiner Blitzvereidigung im Parlament legte er umgehend sein Versprechen zu den Akten, zuerst Nordkorea besuchen zu wollen. Stattdessen versprach er, "sofort nach Washington fliegen". Dort will er mit Trump über neue Wegen sprechen, die nationale Krise rasch zu lösen.

Doch Moons größte Herausforderung wartet daheim. Er verspricht, Südkoreas Wirtschaft wieder stark und das Land stolz zu machen. Aber dazu muss der ehemalige Studentenaktivist und spätere Menschenrechtsanwalt in den nächsten Jahren endlich schaffen, was seinen Vorgängern nicht gelungen ist: ein neues Geschäftsmodell für die Korea AG definieren.

Es ist eine Mammutaufgabe. Denn er muss gleichzeitig die gefährliche Abhängigkeit der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens von seinen Großkonzernen senken und einen modernen, global wettbewerbsfähigen Mittelstand als neuen Wachstumsmotor aufbauen. Denn die bisherige Erfolgsmasche des asiatischen Entwicklungswunders hat ausgedient.

Das spektakulärste Zeichen dafür sind die Amtsenthebung Park sowie die Korruptionsprozesse gegen die inhaftierte Ex-Präsidentin und zwei weitere Aushängeschilder der Korea AG: Lee Jae-yong, den faktischen Chef des größten Familienimperiums Samsung, und Shin Dong-bin, den Chef der Lotte-Gruppe. Mit ihnen steht perfekt personifiziert die negative Begleiterscheinung von Südkoreas Entwicklungssprint ...

