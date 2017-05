Lieber Leser,

wie wir bereits in unserem Artikel zu Snapchat argumentierten, ist der Anstieg der Nutzeranzahl für eine Plattform der sozialen Medien überaus wichtig. Dieser wird daher stets von Aktienanalysten beobachtet. So natürlich auch bei Twitter. Twitter hat seit seinem Bestehen bisher in keinem einzigen Jahr Profit gemacht. Somit ist das nichts Neues. Schlimmer ist es aber, wenn auch noch die Nutzeranzahl beginnt zu fallen, wie im vergangenen Jahr kurzzeitig geschehen. Laut dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...