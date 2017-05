BURLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Währungshüter Eric Rosengren hat sich erneut für drei weitere Leitzinsanhebungen durch die Notenbank Fed in diesem Jahr ausgesprochen. Zudem sei zu erwägen, nach dem nächsten Zinsschritt mit dem Abbau der Notenbankbilanz zu beginnen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Boston am Mittwoch in Burlington.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Rosengren für vier Zinsanhebungen insgesamt in diesem Jahr ausgesprochen. Im März hatte die Fed ihren Leitzins bereits ein erstes Mal dieses Jahr angehoben.

Die US-Notenbank hatte im Kampf gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise Staatsanleihen und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere im Volumen von mehr als vier Billionen Dollar erworben. Dies hatte zu einem Anstieg der Bilanzsumme auf 4,5 Billionen US-Dollar geführt. Die meisten US-Notenbanker sind dafür, noch in diesem Jahr mit dem Abbau der Fed-Bilanz zu beginnen.

Rosengren zählte lange Zeit zu den Befürwortern einer eher lockeren Geldpolitik, den sogenannten "Tauben". Zuletzt hat er aber seine Einstellung etwas geändert. In diesem Jahr ist er nicht im geldpolitischen Rat der Fed (FOMC) stimmberechtigt./tos/he

