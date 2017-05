Zürich (ots) - Das chinesische Konglomerat Chemchina wird dieser

Tage die Schweizer Agrochemiefirma Syngenta übernehmen. Syngenta-Chef

Erik Fyrwald ist zuversichtlich. «Ich freue mich auf die neuen

chinesischen Besitzer, ihre langfristige Sichtweise und ihr

Engagement für uns, um weltweit aggressiv zu wachsen.» Da sich

Milliarden-Investitionen in Forschung und Entwicklung erst Jahre

später auszahlten, sei eine langfristige Sichtweise hilfreich für die

Forschungskraft des Unternehmens. Fyrwald geht davon aus, dass der

neue Besitzer Syngenta in China unterstützen wird. «Dank der neuen

Eigentümerschaft hoffe ich, dass wir in China auf offene Türen

stossen.» In den nächsten Tagen wird Chemchina den Kaufpreis in der

Höhe von 43 Milliarden Dollar überweisen. Es ist die grösste

Cash-Transaktion der Wirtschaftsgeschichte. Fyrwald: «Ein

unglaublicher Vorgang: 43 Milliarden Dollar kommen aus China und

werden an die Aktionäre rund um den Globus verteilt.» Syngenta wird

ihr Forschungszentrum in Peking ausbauen, die Forschungsinvestitionen

in der Schweiz deshalb aber nicht reduzieren. «Wir werden in der

Schweiz die Ausgaben mindestens auf dem aktuellen Niveau halten». So

sei es auch im Übernahmevertrag festgehalten. Zu Medienberichten über

mögliche Fusionsgespräche von Chemchina mit Sinochem kann sich der

Syngenta-Chef nicht äussern: «Uns ist nichts bekannt über derartige

Gespräche.»



