Zürich (ots) - Der Basler Pharmakonzern Novartis muss der

US-Justiz im Zusammenhang mit einem Verfahren Dokumente zu fast

80'000 Ärzte-Events liefern. Das hat Ende März ein New Yorker Richter

entschieden, wie die «Handelszeitung» berichtet.



Damit kommt Schwung in ein seit 2011 laufendes Verfahren der New

Yorker Staatsanwaltschaft. Es geht um sogenannte «speaker events»,

Veranstaltungen, bei denen Ärzte im Auftrag der Industrie vor

Berufskollegen und anderem Gesundheitspersonal über bestimmte

Medikamente referieren.



Der Vorwurf: Bei den zwischen 2002 und 2011 zur Diskussion

stehenden Veranstaltungen handle es sich nicht um

Informationsveranstaltungen, sondern um Promotionsevents. Viele der

Events hätten an Orten stattgefunden, «die einem edukativen Ziel

wenig förderlich waren». Die Rede ist von «unnnötig exzessiv teuren»

Essen in Edelrestaurants in Washington D.C. oder Des Moines, Iowa,

Fishing-Trips in Alaska und Tallahassee und Partys.



Mit dem Entscheid des New Yorker Richters Paul Gardephe vom 28.

März wird die US-Tochter Novartis Pharmaceutical Corporation

verpflichtet, Dokumente wie Powerpoint-Präsentationen, Angaben zu

Rednerhonoraren und interne Berichte zu exakt 79'236 Veranstaltungen

zu liefern. Hingegen scheiterte die Staatsanwaltschaft mit ihrer

Forderung, die Zahl der «sales reps» (Verkaufsrepräsentanten), deren

Daten herausgegeben werden müssen, von 150 um 363 zu erweitern.



Novartis bestreitet die in dem Verfahren erhobenen Vorwürfe. Man

sei «mit der Art und Weise, wie die Regierung das Vorgehen in dieser

Angelegenheit charakterisiert hat», nicht einverstanden, schreibt das

Unternehmen auf Anfrage.



