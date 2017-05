Zürich (ots) - Das Unternehmen Clever Fit, nach Mitgliederzahlen

zweitgrösstes Fitness-Unternehmen Deutschlands, plant den Schweizer

Markteintritt. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Auf hiesiger Seite wird sich die Arboner

Manser-Immobilien-Gruppe hälftig an der Schweizer Clever Sports AG

beteiligen, die in Gründung ist. «Wir haben die Franchise-Rechte für

alle Schweizer Landesteile erworben», sagt

Manser-Group-Geschäftsleitungsmitglied Andreas Kosanke.



Ein erster Schweizer Standort stehe innerhalb der Mantelnutzung

des Schaffhauser Fussballstadions fest, sagt Kosanke: «Im Herbst 2017

werden wir im Fachmarkt- und Dienstleistungszentrum Lipo Park eine

Fläche von knapp 1600 Quadratmetern beziehen.» Dabei soll es nicht

bleiben: «In den nächsten fünf Jahren wollen wir für Clever Fit über

zwanzig Standorte in der Schweiz erschliessen.»



