Zürich (ots) - Der Basler Dentalkonzern Straumann will sich an der

deutschen 3D-Druckerfirma Rapidshape beteiligen. «Wir haben dies dem

Firmenchef gegenüber auch klar geäussert», sagt Straumann-Chef Marco

Gadola zur «Handelszeitung». Die Beteiligung sei «eine Frage des

Preises». Das heisst: «Ein zweistelliger Millionenbetrag, je nach

Höhe der Beteiligung», so Gadola weiter. Eine bereits bestehende

Vertriebsvereinbarung mit Rapidshape ist derzeit nicht exklusiv. Laut

dem Konzernchef ist «der nächste Schritt beim digitalen Workflow der

vom mechanischen Fräsen hin zum 3D-Printing».



