Zürich (ots) - Der Versicherer Axa Winterthur betätigt sich als

Sponsor, Expertise-Lieferant und Konzept-Mitentwickler einer neuen

TV-Sendung namens «Kampf der Ideen - Startup Challenge». Das schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «Mit dem TV-Format

möchten wir einen neuen, interaktiven Kanal ausprobieren und damit

der breiten Bevölkerung zeigen, wie innovativ die Schweiz und ihre

Jungunternehmen sind», sagt eine Sprecherin der Axa Winterthur.



In den ersten sieben Folgen der Serie buhlen die teilnehmenden

Startups um den Einzug ins Finale. In der Finalsendung kämpfen die

Finalisten dann gegeneinander um den Sieg. Die Serie soll ab

September auf den Sendern Sat.1 und ProSieben Schweiz ausgestrahlt

werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90