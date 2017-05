Zürich (ots) - Die Pharma-Sparte des Schweizer Gesundheitskonzerns

ist aus dem mächtigen US-Pharmaverband PhRMA ausgeschlossen worden.

Vifor Pharma erfüllt die Kriterien für Mitglieder nicht mehr. Dies

berichtet die «Handelszeitung».



In den letzten Monaten sind diverse US-Unternehmen wegen ihrer

Preispraktiken öffentlich unter Beschuss gekommen. Diese Vorgänge

haben PhRMA, einer der mächtigsten Lobbyverbände in den USA, zu einem

Umdenken veranlasst. Die Organisation hat die Kriterien für eine

Mitgliedschaft überarbeitet. Mit Folgen für insgesamt 22 Unternehmen

- darunter auch Vifor Pharma als einzigem Schweizer Unternehmen. Es

wird von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen.



Neu müssen PhRMA-Mitglieder mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes in

Forschung und Entwicklung stecken. Zudem muss das Forschungsbudget

200 Millionen Dollar oder mehr betragen - pro Jahr. Vifor Pharma

erfüllt diese neuen Kriterien knapp nicht, wie Firmensprecherin

Beatrix Benz bestätigt.



Fifa wusste nichts vom Wegzug der Fifa-Gala Heute morgen hat der

Weltfussballverband Fifa vermeldet, man werde die alljährliche

Fussball-Gala nicht mehr in Zürich veranstalten. Dieser Entscheid

fiel gestern Abend am Fifa-Council-Meeting in Bahrain. Die nächste

Vergabe des Fifa-Football-Awards wird in London stattfinden, und zwar

bereits am 23. Oktober. Anschliessend soll die offizielle

Preisverleihung «The Best Fifa Football Awards» in verschiedenen

Fussball-Metropolen rund um den Globus abgehalten werden. Das Aus für

den langjährigen Gala-Standort Zürich sorgt in der Stadtregierung

zumindest für Erstaunen.



Denn die Stadtregierung, insbesondere der für Sportbelange

zuständige Stadtrat Gerold Lauber, war gemäss "Handelszeitung Online"

von der Fifa nicht über den Council-Entscheid in Bahrain

vorinformiert worden, wie Lauber-Sprecher Ralph Kreuzer bestätigt.

Allerdings sollen im Herbst Gespräche zwischen Lauber und der Fifa

stattgefunden haben, an denen auch die Gala ein Thema war.



Die Stadt Zürich soll allerdings in Sachen Fussball-Events nicht

leer ausgehen. So soll 2018 ein Turnier mit Fussball-Legenden und ein

Jugendfussball-Festival in der Limmatstadt abgehalten werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90