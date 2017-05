Gründer Frank Asbeck meldet Insolvenz an, ein Rettungskonzept hatte er nicht. Geld steckt er jetzt in Immobilien. Warum Frank Asbeck einen aussichtslosen Kampf um sein Lebenswerk führt.

Die Augen der 99 toten Füchse leuchten smaragdgrün. Das ist ein gutes Zeichen. "Wenn ich schlechte Laune habe, schalte ich die LED-Lichter um", sagt Frank Asbeck. Der Chef des Bonner Solarherstellers Solarworld drückt einen Knopf - sofort springen die Augen der an die Wand genagelten Wildtiere auf Rot. Asbeck, passionierter Jäger, lächelt zufrieden und schaltet zurück auf Grün.

Dabei hatte der 57-Jährige schon an diesem Maitag keinen Grund für gute Laune.

Sein Unternehmen Solarworld steckte in einer existenzbedrohenden Krise, am vergangenen Mittwochabend gab Asbeck bekannt, er werde wegen Überschuldung Insolvenz anmelden. Der Verlust vor Zinsen und Steuern hatte sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr mit 28 Millionen Euro fast verdreifacht. Trotz Sparprogramm waren die Zahlen desaströs: Die Nettoverschuldung kletterte von 217 Millionen auf über 300 Millionen Euro, die liquiden Mittel dürften von 100 Millionen Anfang 2016 auf 54 Millionen Euro in diesem Jahr fallen, so die Prognose.

Die Börse schlug Alarm, Analysten von M.M. Warburg bescheinigten Solarworld schon vor Wochen eine "sehr schwache Bilanz". Das Restrukturierungsprogramm, das bis Ende 2019 rund 400 Jobs kosten sollte, sollte Asbecks "letzter Schuss" gewesen sein. Der saß nicht, bei Solarworld gehen die Lichter aus - die roten und die grünen.

Der Kampf ums Überleben zehrt. Gut 17 ¬Kilogramm hat der kräftige Manager in den vergangenen Monaten abgenommen. Aber er wollte weitermachen. "Der Selbstmord als Angst vor dem eigenen Tod ist für mich keine ¬Lösung", sagte er noch kurz vor Schluss.

Blick zurück: Der bekennende Grüne und Kapitalist erkannte früh den Trend zum Ökostrom. Vor 19 Jahren gründete er Solarworld in Bonn, brachte sie an die Börse, schuf mit Zukäufen den weltgrößten Solarmodulhersteller. Asbeck schien vom Erfolg berauscht, machte immer wieder mit schlagzeilenträchtigen PR-Coups auf sich aufmerksam - von der Solaranlage, die er dem Papst schenkte, bis hin zur Absicht, den klammen Autobauer Opel kaufen zu wollen.

Bis dann Solarmodule, der Konkurrenz aus China wegen, immer billiger wurden und ein deutscher Solarhersteller nach dem anderen dichtmachte. ...

