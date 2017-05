Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 14. Mai 2017, 3sat



Maria Theresia war die einzige Frau auf dem Thron der Habsburger: 40 Jahre lenkte sie die Geschicke des Riesenreiches. Mit gerade einmal 23 Jahren bestieg sie den Thron - und das, ohne vorher von ihrem Vater auf diese schwierige Aufgabe vorbereitet worden zu sein. Doch mit Mut und politischem Gespür stellte sie sich ihrer Verantwortung und scheute sich auch nicht, manchmal unkonventionelle Mittel einzusetzen, um ihre Macht zu sichern.



Am 13. Mai jährt sich der Geburtstag der Monarchin zum 300. Mal. Filmemacher Georg Riha nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, um die außergewöhnliche Lebensgeschichte der österreichischen Regentin zu erzählen. 3sat zeigt die Dokumentation "Maria Theresia - Vermächtnis einer Herrscherin" (15.15 Uhr) im Rahmen des Thementags "Mythos Habsburg" am Sonntag, 14. Mai.



In Dokumentationen, Reportagen und Spielfilmen dreht sich an diesem Tag ab 6.00 Uhr alles um die große österreichische Herrscherdynastie. Unter anderem sind der Klassiker "Sissi" mit Romy Schneider (20.15 Uhr), der Fernseh-Zweiteiler "Kronprinz Rudolf" (ab 21.55 Uhr) und die Dokumentation "Der letzte große Kaiser - Franz Joseph I. zwischen Macht und Ohnmacht" (18.30 Uhr) zu sehen.



Weitere Informationen zum Thementag: http://ly.zdf.de/PiP/



Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://ly.zdf.de/tFt/.



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121