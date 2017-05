FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens' Fusionspartner im Windenergiegeschäft hat in seinem letzten Quartal vor der Fusion noch einmal ein starkes Wachstum vorgelegt. Das spanische Unternehmen Gamesa berichtete am Mittwoch für die Monate Januar bis März einen fast 40-prozentigen Anstieg des Nettogewinns auf 100 Millionen Euro. Basis dafür war ein Rekordumsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 45 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

1,4 Milliarden Euro erlöste Gamesa mit neuen Windturbinen, 134 Millionen Euro mit Wartung und Service. Die Marge auf das Betriebsergebnis bezifferte Gamesa mit 11,7 Prozent. Darin sind Fusionskosten von 8 Millionen Euro nicht berücksichtigt. Das Quartalsergebnis entspreche vollständig den Jahresplanungen.

Gamesa hat die Fusion mit Siemens Wind Power zum 3. April vollzogen, die Siemens-Zahlen sind in dem Erstquartalsergebnis daher nicht enthalten. Das Windgeschäft von Siemens ist im zurückliegenden Vierteljahr um 4 Prozent gewachsen, wie der Konzern bereits in der vergangenen Woche bekannt gab. Die Marge erreichte 10,3 Prozent. Siemens hält 59 Prozent an dem börsennotierten Windenergieunternehmen, das künftig unter dem Namen Siemens Gamesa firmiert.

May 10, 2017

