Solarworld ist überschuldet und muss einen Insolvenzantrag stellen. Trotz massiver Senkung der Produktionskosten wurde der Schuldenberg nicht kleiner. Das Statement des Solarworld-Chefs Frank Asbeck im Wortlaut.

"Es gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Solarworld ein großer Dank für den außerordentlichen Kampf, den wir in den letzten Jahren und Monaten für unser Unternehmen und für fairen Wettbewerb in der Solarbranche geführt haben. Wir haben an unseren Standorten eine Fertigung aufgebaut, die Standards bei Qualität, Automatisierung und Produktivität setzt. Wir haben als erste in industriellem Maßstab PERC-Hochleistungszellen und Bisun-Module, die auf Vorder- und Rückseite Strom erzeugen, ...

