Berlin (ots) - Der Skandal um den Bundeswehroffizier Franco A. schockiert Deutschland. Wurde seine rechtsextreme Gesinnung wirklich erst derart spät bekannt oder gab es truppeninterne Mitwisser? Hat die Bundeswehr ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen? Befördert die Debatte um deutsche Leitkultur und Werte solche Tendenzen? Und was verstehen wir eigentlich unter 'Deutsch'?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Markus Blume, Stellvertretender Generalsekretär der CSU, und Christian Flisek, Mitglied im Rechtsausschuss der SPD-Bundestagsfraktion.



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.



Die komplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman



