Mannheimer Morgen zum Protest bei HeidelbergCement Überschrift: Zwei Welten Einen solchen Auftritt dürften die meisten Aktionäre noch nicht auf einer Hauptversammlung erlebt haben. Am Rednerpult steht eine indonesische Bäuerin, zeigt Bilder aus ihrer Heimat, während eine Frau mit lila Haaren ihre emotionale Rede auf Deutsch vorliest. Dann folgt ein Lied über das Weinen der Berge, denen die Zerstörung durch HeidelbergCement drohe. Die Rede habe ihn berührt, sagt ein Aktionär später. Vorstandschef Bernd Scheifele wiederum reagiert betont sachlich und detailreich auf die Vorwürfe der Indonesierin. Das Bild eines profitgierigen Unternehmens will er auf keinen Fall aufkommen lassen. Die Fronten scheinen klar: Hier die Bäuerin, die ihre traditionelle Lebensweise und die Unversehrtheit der Natur verteidigt, dort der mächtige Zementkonzern, der die Gewinnmaximierung zum Ziel hat. Aber im Grunde geht es um mehr: In diesem Konflikt prallen zwei Welten aufeinander, die so verschieden sind, dass es kaum einen Kompromiss geben kann. Jede Partei sieht sich aufgrund ihres eigenen Wertesystems im Recht. Welches Recht, welches Wertemodell siegt, werden am Ende wohl die Gerichte entscheiden müssen.

May 10, 2017