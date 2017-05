Die DZ Bank hat die Aktie von Axa nach der Bekanntgabe eines Teilbörsengangs in den USA von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 26 auf 22 Euro gesenkt. Dass der Versicherer 20 bis 30 Prozent seiner US-Aktivitäten an die Börse bringen wolle, habe überrascht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Mittwoch. Was ihn skeptisch stimme sei, dass die Franzosen anscheinend Bedarf sähen, ihre Kapitalausstattung und finanzielle Flexibilität zu verbessern, obwohl die berichtete Solvabilitätsquote komfortabel innerhalb der Zielrange liege. Er sehe daher eine erhöhte Unsicherheit./ck/he

AFA0155 2017-05-10/20:33

ISIN: FR0000120628