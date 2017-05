Die britische Investmentbank Barclays hat Renault von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 110 Euro angehoben. Beim Autobauer breche eine neue Ära an, schrieb Analystin Alexis Albert in einer Studie vom Mittwoch. Die Allianzen mit Nissan, Mitsubishi und Avtovaz dürften den Franzosen im Jahr 2022 Synergien von rund 8 Milliarden Euro bescheren. Zudem sei Renault in den aufstrebenden, wachstumsstarken Märkten dreimal stärker aufgestellt als der Durchschnitt der anderen Volumenhersteller./edh/he

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0156 2017-05-10/20:34

ISIN: FR0000131906