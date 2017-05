Nach drei Tagen geht die Digitalkonferenz Republica in Berlin zu Ende. Die Teilnehmer haben diskutiert, geforscht und gefeiert. Doch was bleibt von dem Ziel "Liebe zu verbreiten"?

An Bühne L2 der Republica ist es gemütlich. Im alten Kühlhaus, das für drei Tage zum Labor der Digitalkonferenz deklariert worden ist, dürfen Zuschauer ihre Schuhe ausziehen und es sich mit Socken auf einer Sofafläche oder mit Kissen auf dem Teppichboden bequemmachen. Doch viele kommen der Aufforderung, es sich hier gemütlich zu machen, dennoch nicht nach. "Ich habe meine Schuhe jetzt auch wieder angezogen", sagt der Moderator schließlich. Liegt es vielleicht daran, dass die Welt des Digitalen in den vergangenen Monaten dann doch nicht mehr so kuschelig ist?

"Love out loud" - das war das Motto der elften Republica in Berlin. Das diesjährige Ziel Europas größter Digitalmesse: "Liebe verbreiten". Gegen Hassreden und Fake-News im Netz, für mehr konstruktive Kommunikation, mehr Transparenz und Aufklärung. Doch was bleibt, wenn etwa 8.000 Menschen, die sich in jeweils 60 Minuten andauernden Vorträgen, Diskussionen und Workshops ausgetauscht haben, wieder auseinandergehen? Was verlässt die Filterblase, in der sie sich bewegen? Dringen überhaupt konkrete Handlungsanweisungen nach außen?

Im Kühlhaus bei der "Gameshow gegen Fake-News" wurde es konkret. Organisiert von Max Hoppenstedt und Theresa Locker von der Nachrichtenplattform "Motherboard", basiert das Spiel auf 1.880 Facebook-Posts von acht Facebook-Seiten von Medien aus einem Zeitraum von sechs Tagen im November 2016. Facebook-Posts, die teilweise so stark zugespitzt sind, dass sie nicht mehr der Wahrheit entsprechen - Fake-News, könnte man sie nennen.

Die Regeln der Gameshow: Die Spieler müssen sagen, ob sie meinen, ein Post sei irreführend formuliert oder komplett falsch. Zum Beispiel ein Post, der einen Artikel zur Clinton Foundation bewirbt. Im Post heißt es, Deutschland finanziere die Stiftung. In Wirklichkeit geht es im Artikel darum, dass die Stiftung und eine deutsche Organisation Geld für ein gemeinsames Entwicklungsprojekt ausgeben. Gepostet von "Sputnik". Das Ziel des Spiels: Die Medienkompetenz der Facebook-Nutzer, in diesem Fall Republica-Besucher, stärken.

"Wir diskutieren hier auf der Republica die ganze Zeit über Fake-News, aber man kann etwas dagegen machen. Es gibt Material, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Es gibt auch Menschen, die das verstehen. Fake-News ...

