Frankreichs künftiger Präsident Macron will bis Donnerstag bekanntgeben, wer in den Wahlkreisen für "Le République en marche" bei den Parlamentswahlen antreten wird. Auch die Wahlverlierer bringen sich in Stellung.

Ein Rätsel wird gelöst: Emmanuel Macron will bis Donnerstag bekanntgeben, wer in den Wahlkreisen für "Le République en marche" bei den Parlamentswahlen antreten wird. Darüber wird seit Wochen spekuliert, viele der Kandidaten und Kandidatinnen dürften nicht bekannt sein.

Macron und der schnelle Aufstieg seiner Bewegung "En Marche" inspiriert die Politik. Auch die sozialistische Partei ist in der Verwandlung und es gründen sich neue Initiativen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will vor Mitte Juni "Dès demain" ...

