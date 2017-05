Von Doug Cameron

CHICAGO (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing hat die Testflüge mit der neuen 737 Max aufgrund von Triebwerksproblemen vorübergehend ausgesetzt. Der Konzern hält allerdings am geplanten ersten Auslieferungstermin noch im Mai weiter fest. Boeing kündigte die "temporäre Aussetzung" damit nur wenige Tage vor der geplanten Überführung der ersten Maschine des neuen Typs nach Malaysia zu Lion Air an.

Insgesamt hat Boeing 3.700 Bestellungen für die Boeing 737 Max erhalten, die von Triebwerken des Joint-Ventures CFM von General Electric und Safran angetrieben werden. "Wir arbeiten eng mit CFM zusammen um die Probleme zu erkennen und zu beseitigen", so Boeing in einer Mitteilung. Unter anderem gehören Southwest Airlines und American Airlines zu den weiteren Kunden für die Maschine uns sollen noch in diesem Jahr ihre ersten Exemplare erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 15:27 ET (19:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.