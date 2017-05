Regensburg (ots) - Puh, einmal tief durchatmen und dann neu durchstarten. Mitarbeiter und Aktionäre von Volkswagen dürften froh sein, das Gröbste überstanden zu haben. Zwar drohen immer noch weitere Schadenersatzansprüche. Aber die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Volkswagen hat den Dieselskandal verkraftet. Zwar ist der bisherige Goldesel, die Tochter Audi, angeschlagen und wird gerade von BMW und Daimler gnadenlos abgehängt. Aber auf der anderen Seite steigert sogar die Kernmarke VW, die schon seit einer gefühlten Ewigkeit kaum Geld verdient, trotz Absatzschwäche ihre Rendite. Aufwändige Dieselmotoren fliegen bei kleineren Modellen aus dem Programm - ein perspektivisch überfälliger Schritt. Und ganz entscheidend: Die Elektrostrategie kommt auf breiter Basis ins Rollen. Was VW in jüngster Zeit als Studien vorgestellt hat, macht Mut und Lust auf mehr. Das hätte ohne Dieselgate vermutlich länger gedauert. Insofern war die Krise ein hilfreicher Beschleuniger des Wandels.



