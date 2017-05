Nach dem Treffen mit US-Präsident Trump lobt ihn Russlands Außenminister Lawrow als "Mann der Tat". Die Visite im Weißen Haus sei Vorbereitung für ein Treffen mit Putin. Einen Seitenhieb gibt es für die Obama-Regierung.

Es hat gefunkt: Zumindest die russische Führung ist nach dem ersten persönlichen Kontakt mit Donald Trump überzeugt: Das ist "ein Mann der Tat", mit dem man einen Deal abschließen könne. "Um es kurz zu machen, unser Dialog jetzt ist frei von der Ideologisierung, die charakteristisch für die Obama-Administration war", lobte ihn Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Trump und dessen Außenminister Rex Tillerson gehe es um "die Lösung konkreter Fragen, von denen die Entwicklung des Landes und das Wohlergehen der Bürger abhängt", fügte Lawrow hinzu. Daher seien sie ehrlich an einer Verbesserung des russisch-amerikanischen Verhältnisses interessiert.

Auch in Moskau wurde das Treffen positiv bewertet: Konstantin Kossatschow, als Leiter des Außenausschusses im Föderationsrat - dem Parlamentsoberhaus in Russland - einer der wichtigsten Männer in der Moskauer Außenpolitik, sprach vom Beginn der "Wiederherstellung normaler Beziehungen". "Der Prozess erfordert allerdings eine bestimmte Zeit", fügte Kossatschow hinzu.

Seiner Ansicht nach ist allein der Empfang Lawrows bei Trump ein gutes Zeichen. Zuvor ...

