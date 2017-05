FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Immobiliensektor steht erneut eine Übernahme an. Nach einigen Milliardentransfers bei auf Privatwohnungen spezialisierten Konzernen will dieses Mal der auf Gewerbeimmobilien spezialisiere Anbieter TLG Immobilien den Konkurrenten WCM übernehmen. Die WCM-Anteilseigner sollen dabei je 5,75 Aktien ein TLG-Papier bekommen, teilten die beiden im SDax notierten Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit.

Basierend auf dem Schlusskurs der TLG-Aktie vom Mittwoch errechne sich daraus ein Angebotspreis von 3,36 Euro pro WCM-Aktie, hieß es. Auf Basis der derzeit knapp 132 Millionen ausgegebenen Anteilscheine wäre WCM mit fast 444 Millionen Euro bewertet. Die WCM-Aktie sich bereits am Mittwochnachmittag deutlich verteuert, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters über ein Interesse von TLG berichtet hatte.

Die WCM-Aktie stieg im Xetra-Handel um 9 Prozent auf 3,50 Euro. Nach der Mitteilung der Unternehmen am Abend bröckelte der Kurs im nachbörslichen Geschäft aber wieder ab. Auf der Handelsplattform Tradegate kostete die Aktie zuletzt 3,299 Euro. Die TLG-Aktie gab im Xetra-Handel um 1,66 Prozent auf 18,99 Euro nach und verharrte auf Tradegate in etwa auf diesem Niveau. Damit kommt TLG auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden Euro./zb/he

2017-05-10