MAINTAL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Drillisch sieht sich dank seiner stärkeren Ausrichtung auf lukrativere Kundenverträge auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte das im TecDax notierte Unternehmen alle wichtigen Umsatz- und Kennziffern steigern - die Zuwächse fielen dabei im Rahmen der Erwartungen aus. So zog der Serviceumsatz um rund ein Fünftel auf 151,1 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Maintal bei Frankfurt mitteilte.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 46,4 Prozent auf 35,1 Millionen Euro gestiegen. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt. So soll der Kundenbestand weiter steigen und das operative Ergebnis auf 160 Millionen bis 170 (2016: 120,2) Millionen Euro klettern. Drillisch versucht gerade, sich vom reinen Discounter hin zum Anbieter auch für teurere Tarife zu wandeln.

Drillisch hatte mit Telefonica Deutschland nach deren E-Plus-Übernahme ein Abkommen zur Netzmiete geschlossen und muss die jährlich steigenden Netzkapazitäten mit Kunden füllen. Nach Angaben von Vorstandschef Vlasios Choulidis braucht Drillisch dazu jährlich mindestens 500 000 neue Teilnehmer - das will Drillisch aber übertreffen.

Dazu hat das Unternehmen mittlerweile auch eigene Läden in den Einkaufsstraßen und will insbesondere solche Kunden stärker ködern, die einen festen Betrag pro Monat für Mobilfunk ausgeben. Zuletzt hatte das Unternehmen auch bei einigen Bestandskunden seiner Marke WinSim die Preise erhöht./zb/he

ISIN DE0005545503

