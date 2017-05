Frankfurt/Main (ots) - Strahlende Gesichter auf der Bühne in Heidelberg: Adidas Originals, Outfittery und die Messe Pitti Uomo sind die Gewinner beim Forum der TW 2017, dem bedeutendsten Kongress des Modebusiness' in Deutschland. Die Fachzeitschrift TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) verlieh die Auszeichnungen am Mittwochabend vor fast 500 geladenen Gästen aus der Fashionbranche in der Print Media Academy in Heidelberg. Im Fokus der Jury aus 14 Fachleuten standen ungewöhnliche Konzepte und Leistungen, die maßgeblich Einfluss auf das Fashion Business genommen haben.



Adidas Originals erhielt den Preis laut Jury für "innovative Produkte, kreative Kommunikation, dazu streng sortierte Distribution". Das Unternehmen habe mit Sneakern wie dem "Superstar", "Stan Smith" oder "NMD" sowie der Zusammenarbeit mit Pop-Idol Kayne West den "Geist einer ganzen Generation eingefangen". Und so gegen die lange Zeit übermächtig erscheinende Konkurrenz deutlich aufgeholt.



Das Berliner Online-Unternehmen Outfittery dagegen setzte von Anfang an selbst Maßstäbe, als die Gründerinnen Anna Alex und Julia Bösch 2012 ihren Curated Shopping-Service starteten. Die Idee, von Stylistinnen mit Beratungserfahrung für die männlichen Stammkunden individuelle Outfits auszusuchen und ihnen zeitsparend per Paket zu schicken, war damals in Deutschland noch kaum bekannt, schreibt die Jury in ihrer Begründung. Inzwischen gibt es viele ähnliche Anbieter. Doch Outfittery hat sich als derzeit führende Marke etabliert.



"Was Davos für die Wirtschaft und Basel für Kunst ist, ist Florenz für die Männermode", begründet die Jury die Auszeichnung von Pitti Uomo. Die Menswear-Messe sei eine weltweit einmalige Plattform für diesen Teil der Branche, viel mehr als nur ein Ausstellungsformat, "ein kulturelles Phänomen" sogar. Die Macher um Raffaello Napoleone hätten es geschafft, die zweimal jährlich stattfindende Veranstaltung mit vielerlei Neuerungen, Impulsen und Ideen zu einer echten Marke und zum Motor eines sich dynamisch verändernden Markts zu machen.



Am Donnerstag geht das 59. Forum der TextilWirtschaft mit einem Kongress im Schwetzinger Schloss weiter. Unter dem Motto "Konsum Kulturen - Vom Einkauf zum Ereignis" referieren Daniel Greiner, CEO Tommy Hilfiger, die britische Handelstrend-Expertin Cate Trotter, Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen und Vittorio Radice, Vice Chairman La Rinascente Group.



Weitere Informationen zu den Preisträgern finden sich in der Ausgabe der TextilWirtschaft vom 11. Mai 2017.



