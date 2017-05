Edgewater Networks, der führende Anbieter im Bereich Netzwerkrand-Orchestrierung (Network Edge Orchestration), gab heute bekannt, dass sein abonnementbasiertes Bereitstellungsmodell für die Netzwerkrand-Orchestrierung, Cloud2Edge Complete, die Auszeichnung des Jahres 2017 in der Kategorie "Beste VoIP-Innovation" von der in Großbritannien ansässigen Internet Telephony Services Providers' Association (ITSPA) erhalten hat.

Cloud2Edge Complete bietet Netzwerkrand-Orchestrierung als Service an, um die Belastung durch Kapitalausgaben für Serviceprovider und VARs durch den Einsatz von vereinheitlichter Kommunikation (Unified Communications, UC) im Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen maßgeblich zu reduzieren. UC-Anbieter können die Netzwerkrand-Orchestrierung schnell bereitstellen, um Installationen rasch zu skalieren und Service-Qualitätsmanagement in Echtzeit zu nutzen um so die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Abwanderung zu reduzieren.

"Die Verleihung der Auszeichnung für die beste VoIP-Innovation der ITSP an Edgewater Networks zeigt die zunehmende Nachfrage von Serviceprovidern nach einem Management des Randbereichs ihrer Installationen", sagte Matt Townend, Director of Research and Consulting bei The Cavell Group. "Das Bereitstellungsmodell Cloud2Edge Complete von Edgewater Networks beeindruckte durch das Angebot verbesserter Sicherheits- und Analysefunktionen, die zunehmend wichtig für Serviceprovider werden."

Die Netzwerkrand-Orchestrierung ist eine hybride Cloud-Edge-Methode für Sicherheit, Service-Qualitätsmanagement und Analytik. Das Cloud-basierte EdgeView Service Control Center, kann in der Cloud des Providers untergebracht oder von Edgewater Networks verwaltet werden und bietet die Möglichkeit, sämtlichen Sprach-, Video- und Datenverkehr vom Kernnetzwerk zu allen VoIP-Endpunkten zentral zu überwachen. EdgeMarc Intelligent Edge wird am Standort des Kunden installiert und überwacht, sichert und optimiert aktiv die Servicequalität.

Mit Cloud2Edge Complete werden die zwei primären Komponenten der Netzwerkrand-Orchestrierung mit dem professionellen Service von Edgewater Networks und laufender Hardware- und Software-Wartung gebündelt, sodass nur eine einzige, monatliche Gebühr erforderlich ist. Cloud2Edge Complete macht es möglich, dass Kunden nur für das zahlen, was sie auch brauchen, da die Nutzung auf Kontenebene anstatt auf Geräteebene gebündelt und zusammengefasst wird.

"Cloud2Edge Complete kommt bei unserem Kundenstamm als Möglichkeit, der schnell wachsenden Nachfrage nach UC-Services am Markt für kleine und mittelständische Unternehmen nachzukommen, sehr gut an", sagte Dave Norman, CEO von Edgewater Networks. "Durch die Anerkennung seitens der ITSPA wird bestätigt, dass unser Ansatz, der UC-Branche auf breiter Ebene eine Plattform für die Netzwerkrand-Orchestrierung anzubieten, unumstritten Einfluss auf die Art und Weise hatte, wie wir an die sich verändernde Einführung von VoIP-Technologien herangehen."

Sämtliche Nominierungen für die ITSPA Awards 2017 wurden auf der ITSPA-Website sowie in der Preisverleihungsbroschüre veröffentlicht. Weitere Informationen über ITSPA erhalten Sie unter https://www.itspa.org.uk/.

Über Edgewater Networks

Edgewater Networks wurde im Oktober 2002 gegründet und ist marktführend in der Bereitstellung IP-basierter Sprach-, Video- und Datendienste. Serviceprovider und Unternehmen aller Größenordnungen nutzen die Lösungen von Edgewater Networks, um die Gestaltung von Kundenstandorten zu vereinfachen und so eine schnelle und reibungslose Installation zu ermöglichen, die Dauer bis zur Markteinführung zu reduzieren und eine schnelle Amortisierung von investiertem Kapital zu gewährleisten. Mithilfe seiner Plattform Network Edge Orchestration, die das EdgeView Service Control Center, EdgeMarc Intelligent Edges und das Zertifizierungsprogramm QuickConnect umfasst, hilft das Unternehmen Kunden bei der Bereitstellung von Informationen am Netzwerkrand. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.edgewaternetworks.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @ewn_inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170510006655/de/

Contacts:

Edgewater Networks

Rosa Lear

Sr. Director of Marketing

rlear@edgewaternetworks.com