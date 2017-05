Emmanuel Macron wird am Sonntag als jüngster Präsident in der französischen Geschichte sein Amt übernehmen: In Paris wird derweil der Machtwechsel vorbereitet. Die Regierung ist nur noch geschäftsführend tätig.

Nach der offiziellen Verkündung des Wahlsiegs von Emmanuel Macron ist die französische Regierung des sozialistischen Premiers Bernard Cazeneuve zurückgetreten. Der scheidende Präsident François Hollande bat Cazeneuve, bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt zu bleiben. Das teilte der Élyséepalast am Mittwochabend in Paris mit.

Der Verfassungsrat hatte zuvor das offizielle Wahlergebnis mitgeteilt, wonach Macron in der zweiten Runde der Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag auf 66,1 Prozent der Stimmen gekommen war. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen erreichte 33,9 Prozent.

Macron wird am Sonntag als jüngster französischer Präsident aller Zeiten das Amt von seinem Vorgänger Hollande übernehmen. Es wird erwartet, dass der 39-Jährige dann sehr rasch eine neue Regierung bilden wird.

Das französische Parteiensystem geriet nach der Wahl in ...

