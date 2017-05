Über das Wochenende beschlagnahmte die Polizei in Ecuador und Kolumbien in zwei getrennten Operationen zwei Tonnen Kokain, das in Bananenkartons in Kühlcontainern versteckt war, die Richtung Europa unterwegs waren. Bildquelle: Shutterstock.com Als Teil der Prioritäten der Ecuadorianischen Regierung und des Plans zur Bekämpfung des Drogenverkehrs hat das Innenministerium der...

Den vollständigen Artikel lesen ...