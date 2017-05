In der ersten Aprilwoche hat das Sweeper-Team Tests mit seinem Ernteroboter in dem Gewächshaus der Partner-Forschungsstation für Gemüseproduktion in Sint Katelijne-Waver, in Belgien, durchgeführt. Die Daten des Test werden für die Verbesserung der Erkennungsalgorithmen zur Feststellung der Reife der Früchte und der Weise der Annäherung des Roboters genutzt....

Den vollständigen Artikel lesen ...