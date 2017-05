Nach dem Erfolg des letzten Jahres wird The Greenery wieder einmal Erdbeeren direkt vom Feld versteigern. Gemäß Marin Robbertsen von The Greenery, verlief die Auktion direkt von den Feldern im letzten Jahr gut. Die Kunden wussten, wo ihre Erdbeeren herkamen, und sie waren mit der Qualität sehr zufrieden. Foto © The Greenery "Wegen des Erfolgs des letzten Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...