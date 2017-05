Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana erweitert seine Präsenz in Asien und erwirbt vom indischen Unternehmen Saikrupa Fruit Processing Pvt. Ltd. ein Fruchtverarbeitungswerk in Indien. Nach der firmenrechtlichen Gründung von Agrana Fruit India Private Ltd. im vergangenen September und dem nun erfolgten Erwerb der Anlagen von Saikrupa dehnt Aagrana damit ihre Produktion in...

