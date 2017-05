Nach der erfolgreichen Einführung vom LENSAR Laser System für refraktive Kataraktchirurgie in der EU endet der Vertrag mit Topcon Europe Medical

LENSAR, Inc., ein globaler Marktführer für Femtosekunden-Lasertechnologie der nächsten Generation für refraktive Kataraktchirurgie, kündigte heute an, Teleon Surgical als europäischen Vertragshändler des Unternehmens für seine branchenführende Femtosekundenlaser-Kataraktplattform das LENSAR® Laser System mit Streamline™ gewählt zu haben. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem Topcon Europe Medical B.V. (TEM) seine Vertriebspartnerschaft für die LENSAR-Plattform beginnend ab dem 1. Juni 2017 im Rahmen einer strategischen Richtungsänderung des Unternehmens beendet.

"Topcon war für die Einführung der LENSAR-Technologie in Europa maßgeblich und hat uns zusammen mit der Einführung unserer Femtosekundenlaser-Plattform in den USA eine sofortige globale Präsenz verschafft", sagte Nicholas Curtis, CEO von LENSAR. "Mit Blick auf unser zukünftiges Wachstum ergänzt das von Teleon angebotene Produkt- und Dienstleistungsprofil das LENSAR Laser System im OP-Saal und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Teleon unsere EU-Basis aufzubauen."

Teleon-Vertreter werden mit der Kontaktaufnahme von in der EU ansässigen LENSAR-Kunden beginnen und ab dem 1. Juni 2017 vollständigen Service, Verkauf, Schulungen und Support anbieten. Zusätzlich kommt Mediconsult AG ab dem 1. Juni 2017 als Vertriebshändler für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein an Bord.

"Unsere Partnerschaft mit Topcon hat sich in den letzten fünf Jahren für uns als sehr wichtig erwiesen, insbesondere in Deutschland, wo LENSAR eine hohe Marktdurchdringung erfährt", fuhr Curtis fort. "Chirurgen in Deutschland haben die Differenzierung und das Engagement gegenüber Patientenergebnissen, das das LENSAR Laser System mit Streamline bietet, zu schätzen gelernt, insbesondere da der Einsatz komplexer IOL-Technologie nun seinen Einzug im Umgang mit Astigmatismus, verlängerter Tiefenschärfe und Alterssichtigkeit bei Katarakt-Patienten hält."

Über das LENSAR Laser System mit Streamline III

Das LENSAR Laser System mit Streamline III, das dritte LENSAR System-Upgrade in zwei Jahren, ist mit enormen Einblicken in die Behandlungsplanung als Hilfestellung für Chirurgen beim Umgang mit Astigmatismus bestimmt. Das LENSAR Laser System ist der einzige heute auf dem Markt vorhandene Femtosekunden-Kataraktlaser, der spezifisch für refraktive Kataraktchirurgie entwickelt wurde, und bietet schnelles sowie einfaches Patienten-Docking und außergewöhnliche Bildgebungsmöglichkeiten, einschließlich LENSARs urheberrechtlich geschützter Augmented Reality™ 3-D Rekonstruktion. Diese Technologie vereinfacht verbesserte Verfahrensergebnisse, indem sie es dem Arzt möglich macht, individualisierte Behandlungspläne zu entwickeln, einschließlich präziser Laserstrahlführung und effizienter Linsenfragmentierung, die die ins Auge gerichtete Energie reduzieren und möglicherweise beseitigen kann.

Exklusiv für diese Branche ist der LENSAR Laser auf einer offenen Architektur aufgebaut, die eine Integration mit der von Chirurgen bevorzugten Diagnostik ermöglicht. Eine drahtlose oder USB-gestützte Übertragung präoperativer Bewertungs- und Planungsdaten von verschiedenen Topographen mit bevorzugter Technologie an das LENSAR Laser System hilft, Kombinationsfehler zu reduzieren, die zu suboptimalen Ergebnissen führen. LENSAR gilt in der Branche mit seinem Fokus auf Hilfestellung für Chirurgen beim Umgang mit Astigmatismus in allen Katarakt-Verfahren mit seinen intuitiven Streamline III-Funktionen als führend, einschließlich:

Integration von vollständigen Hornhautvermessungen, einschließlich der Gesamtbrechkraft und des Gesamtastigmatismus der Hornhaut

Irisregistrierung mit automatischer Zyklorotationsanpassung

IntelliAxis™ Steilachsen-Hornhautmarkierung

Arkuate Inzisionsplanung mit Hilfe der vorprogrammierten und aktualisierten Chirurgendaten

Operationstische werden eingesetzt, um bestehenden und chirurgisch induzierten Astigmatismus zu behandeln

Refraktive Chirurgen, die entweder den Pentacam® HR, Pentacam ®AXL, ALADDIN, den Cassini® Corneal Shape Analyzer (i-Optics) oder den Nidek OPD verwenden, können eine direkte Integration mit dem LENSAR Laser System nutzen eine exklusive Funktion, die es Chirurgen erlaubt, die Behandlung für jeden individuellen Patienten basierend auf vollständigen Hornhautvermessungsdaten zu optimieren.

Über LENSAR Inc.

LENSAR, Inc. ist ein globaler Marktführer für Femtosekunden-Lasertechnologie der nächsten Generation für refraktive Kataraktchirurgie. Das LENSAR Laser System mit Streamline III bietet Kataraktchirurgen mit dem höchsten Maß an Präzision, Genauigkeit und Effizienz eine Automatisierung und individuelle Anpassung für ihre Astigmatismus-Behandlungsplanung und andere wesentliche Schritte der refraktiven Kataraktchirurgieverfahren. Diese Funktionen verhelfen Chirurgen beim Behandlungsverlauf von Astigmatismus zu optimalen visuellen Gesamtergebnissen.

Das LENSAR Laser System wurde durch die US-amerikanische Food and Drug Administration für die vordere Kapsulotomie, Linsenfragmentierung sowie für korneale und arkuate Inzisionen zugelassen. Für andere Indikationen ist es eine Untersuchungsvorrichtung, die nach US-Recht auf die Verwendung für Untersuchungen beschränkt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lensar.com.

