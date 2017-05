Der weltweite OTT-Marktführer für Inhalte aus Südasien, YuppTV, hat den Start seiner neuen Plattform Mini Theatre bekanntgegeben. YuppTV macht neue Filme einen Tag nach dem Kinostart oder in der darauffolgenden Woche auf der Plattform Mini Theatre verfügbar auch in Regionen außerhalb Indiens, in denen der Film nicht verfügbar ist. Die Filme werden auf der YuppTV-Plattform nur über Fernsehgeräte oder -Interfaces von Samsung, Apple, Roku, LG oder Sony verfügbar gemacht.

Über die neueste Entwicklung sagte Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV : "Für uns bei YuppTV bietet sich eine tolle Gelegenheit, Inhalte aus Südasien für unsere Nutzer auf der ganzen Welt verfügbar zu machen. Der Start von Mini Theatre ist ein weiterer Schritt in die gleiche Richtung. Die Veröffentlichung verschiedener indischer Filme ist oft auf sehr wenige ausgewählte Gebiete der Welt beschränkt, manchmal nur auf den indischen Subkontinent. Daher verpassen die Nutzer diese qualitativ hochwertigen und unterhaltsamen Filme, die nicht weltweit veröffentlicht werden. Nach dem Start von Mini Theatre werden unsere Nutzer außerhalb Indiens Gelegenheit haben, neue indische Filmveröffentlichungen zu sehen genauso wie früher zu Hause in Indien. Außerdem können Filmemacher ihre Filme jetzt einem internationalen Publikum präsentieren, ohne die enormen Investitionen einer Auslandsveröffentlichung aufbringen zu müssen. Da von dem Start jeder beteiligte Aktionär profitieren können soll, freuen wir uns darauf, sowohl von den Expat-Zuschauern als auch von den Filmemachern sehr große Resonanz zu bekommen."

YuppTV übt außerdem komplette Kontrolle gegen Raubkopien der im Mini Theatre präsentierten Filme aus. Die Nutzer müssen den Bedingungen der Richtlinien zu Piraterie zustimmen, bevor sie sich den Film ansehen können. Der Film wird innerhalb eines Zeitfensters von sechs Stunden auf Pay-per-View-Basis verfügbar gemacht. Die Filme werden außerdem mit DRM, einem/r unsichtbaren, nutzerbasierten und gerichtlich gültigen Wasserzeichen und Verschlüsselung gesichert, und die Nutzer werden über mobile und standortbasierte Verifizierung authentifiziert. Mit dem unsichtbaren oder nutzerbasierten Wasserzeichen hat jeder Nutzer, der den Stream für den Film bekommt, eine einmalige Identifikation im Unsichtbar-Modus. Dies ist eine nicht wahrnehmbare und nicht entfernbare, einmalige Kennung, die in das Video integriert ist, so dass YuppTV jeden Verstoß nachverfolgen kann. Sollte eine Verletzung der Datenschutzrichtlinien gerichtlich festgestellt werden, wird der Schuldige mit einer erheblichen Strafe belegt.

Über YuppTV

YuppTV ist weltweit einer der größten Service-Provider für internetbasierte TV- und On-Demand-Inhalte aus Südasien. Die Firma bietet mehr als 250 TV-Kanäle, mehr als 5000 Spielfilme und mehr als 100 TV-Shows in 14 Sprachen an. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media erhalten, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden internationalen Investmentfirma KKR mit dem Zweck gegründet wurde, in den Medien- und Unterhaltungssektor zu investieren, in dem Emerald Media mit 50 Millionen US-Dollar eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am Unternehmen erworben hat. Emerald Media wird von den Branchenveteranen Rajesh Kamat und Paul Aiello geleitet, unterstützt von einem erfahrenen Team aus Führungskräften für Investitionen und Betrieb. Der Hauptschwerpunkt der Plattform liegt auf der Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen in den Bereichen Medien, Unterhaltung und digitale Medien. YuppTV hat seine Finanzierungsrunde der Serie A bereits vom Poarch Creek Indian Tribe of Alabama erhalten.

Im Archiv von YuppTV sind 25.000 Stunden Unterhaltungsinhalte gelistet. Jeden Tag kommen fast 2500 Stunden neue On-Demand-Inhalte auf der YuppTV-Plattform hinzu. YuppTV bietet Live-TV- und Catch-Up-TV-Technologie. Außerdem bietet das Unternehmen YuppFlix an, einen Streamingdienst für Filme on Demand für den Expat-Markt, und hat kürzlich YuppTV Originals gestartet, um in Kooperation mit den Top-Talenten der Filmindustrie ungewöhnliche Geschichten zu erzählen. Originals soll dem digitalen Publikum exklusiv auf der Plattform von YuppTV im Episodenformat angeboten werden. YuppTV ist momentan die Plattform Nummer Eins für Internet-Bezahlfernsehen für im Ausland lebende Inder. Es ist außerdem die größte Internet-TV-Plattform für Premium-Inhalte in Indien. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene SmartTV-App in Indien und kann ferner auf 13 Millionen mobile Downloads und ein Nutzer-Rating von 4,0 verweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yupptv.com.

