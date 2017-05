MINDEN (dpa-AFX) - "Mindener Tagblatt" zur SPD in NRW

Da die NRW-SPD solche Festlegungen eigentlich unbedingt vermeiden wollte, muss der aus den Wahlen an der Saar und in Schleswig-Holstein resultierende Druck ziemlich hoch geworden sein. Dass die Mehrheit auch des SPD-Wählerpotenzials keine Regierungsbeteiligung der Linken will, war dort jedenfalls als klare Botschaft zu vernehmen gewesen. Immerhin dürfte die Drohung mit der GroKo reichen, die Stammwählerschaft zusätzlich zu mobilisieren. Oder gerade nicht? Wie auch immer: Sich kurz vor der Wahl in einer Frage festnageln zu lassen, die bis dahin - taktisch durchaus sinnvoll - offen gehalten worden war, macht nicht den souveränsten Eindruck. Die SPD, die sich nach der Inthronisierung von Martin Schulz vorübergehend unschlagbar gab, zeigt Nerven./yyzz/DP/mis

